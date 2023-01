Condividi subito la notizia

Giovedì 2 febbraio, dalle ore 10.00 in piazzetta Sant’Antonio, nei pressi della Villa Comunale Garibaldi, l’Amministrazione Comunale incontra i cittadini per illustrare le novità previste a breve per la viabilità in alcune strade della zona fra le quali corso Messapia, Via D’Annunzio, via Battisti e via Paolotti. Saranno presenti, fra gli altri, il Sindaco Gianfranco Palmisano, il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Nunzia Convertini e l’Assessore alla Mobilità e alla Polizia Locale Angelo Gianfrate.

L’obiettivo dell’incontro è soprattutto quello di informare residenti, titolari e operatori delle attività commerciali e coloro che frequentano le strade interessate alla nuova regolamentazione della circolazione. Chi vorrà potrà porre domande per ottenere delucidazioni.

Hits: 3

Correlati