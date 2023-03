Condividi subito la notizia

In via Puccini non è stata realizzata una grande opera, ma un piccolo intervento di riqualificazione su una superficie comunale per restituire decoro e dotarla di una funzione utile al quartiere – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – Là dove c’era un suolo recintato con mattoni di cemento, non regolamentato, che era fonte di insicurezza e degrado, ora c’è un parcheggio alberato permeabile, visibile, a servizio di chi vive in zona, delle associazioni e degli esercizi commerciali. Gli spazi pubblici da recuperare, le aree sottoutilizzate, i vuoti urbani da riqualificare rappresentano un’occasione per la città, per migliorare la vita quotidiana nei quartieri. Lo abbiamo ribadito negli incontri di partecipazione per il Piano urbanistico generale, l’intervento in via Puccini può esserne un buon esempio. Sabato mattina consegneremo agli abitanti del quartiere questo spazio. Per chi vorrà esserci, sarà un’altra occasione per incontrarci e stare insieme”.

