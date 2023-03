Condividi subito la notizia

Nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce proseguono gli appuntamenti del progetto “Teatri a Sud“, ideato e promosso da Astràgali Teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di San Cesario di Lecce. Venerdì 24 marzo (ore 20:30 – ingresso 5 euro) il Teatro Le Forche di Massafra mette in scena “Apparizioni” con Giancarlo Luce, scritto e diretto da Mariano Dammacco. In una donna catapultata all’improvviso e per caso in un pellegrinaggio, si trova in posti e situazioni di cui mai avrebbe neanche sospettato l’esistenza e ci racconta con stupore del suo viaggio e delle domande e questioni che, ora dopo ora, affiorano nella sua mente. Giancarlo Luce, senza dare vita a un personaggio femminile a tutto tondo, si lascia abitare da pensieri, parole e sentimenti della donna protagonista della storia, percorre le tappe del viaggio, sia reale che interiore, di questa e in questo viaggio accoglie gli spettatori. Info 3892105991 – teatro@astragali.org – www.astragali.it.

Dischi parlanti alle Officine Cantelmo di Lecce

Venerdì 24 marzo (dalle 19:30 – ingresso libero) le Officine Cantelmo di Lecce, in collaborazione con Coolclub e Radio Wau, ospitano un nuovo appuntamento della rassegna Dischi parlanti. La serata si aprirà con la presentazione del libro “In trash we trust. Racconti per un mondo peggiore” del giornalista Ennio Ciotta (Edizioni Ergot) a cura di Radio Wau, webradio delle studentesse e degli studenti dell’Università del Salento. Dalle 21 sul palco la giovane Matilde, cantautrice leccese dalla vena indie-pop/alternative/folk. In chiusura Dischi parlanti ospiterà Cristiana Verardo, autrice, cantante e chitarrista, laureata in Canto Jazz e Musica Jazz al “Conservatorio Nino Rota” di Monopoli, vincitrice nel 2019 del Premio Bianca d’Aponte, nato per dare alle cantautrici italiane emergenti un’opportunità per esprimere la propria arte. Accompagnata da Gino Semeraro (chitarra), Davide Codazzo (basso) e Antonio De Donno (batteria) con la partecipazione di Carolina Bubbico e Carmine Tundo, proporrà i brani originali tratti dai suoi primi due album – “La mia voce” del 2017 e “Maledetti ritornelli” del 2021 – e il nuovo singolo “Ho finito le canzoni”, scritto con Carolina Bubbico e Daniele Vitali. Il concerto rientra nella programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2023 della Regione Puglia – FSC 2014/2020 (Patto per la Puglia – Interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale). Dopo le Officine Cantelmo di Lecce, Cristiana Verardo sarà all’Arci Bellezza di Milano (13 aprile), al Pianeta Sonoro di Roma (14 aprile) al Diavolo Rosso di Asti (16 aprile). Info 0832304896 – officinecantelmo.it.

Lettori tutto l’anno dedicato a Roberto Piumini a CutrofianoNel Museo della Ceramica – Biblioteca Comunale di Cutrofiano proseguono gli appuntamenti organizzati e promossi da 34° Fuso Aps in collaborazione con l’amministrazione comunale e i volontari del Servizio Civile. Venerdì 24 marzo alle 17 torna l’appuntamento mensile con Lettori tutto l’anno. L’incontro, rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, sarà dedicato a Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della letteratura per l’infanzia. I partecipanti ascolteranno la lettura di “Storie di aria, di terra e di mare“, incontreranno i suoi personaggi sognatori e coraggiosi e cercheranno di smascherare i prepotenti che abitano le sue storie. Nel libro di Piumini, un uomo si lancia col paracadute e atterra su una nuvola. È soffice e abitata da tre ragazze. Lungo le coste africane un bastimento di pirati fugge inseguito da navi spagnole, finché a bordo non sale Zineb, una donna misteriosa che cambierà le sorti di quel viaggio. Durante la guerra un contadino nasconde la bella figlia per proteggerla dal nemico, che ha fama di essere spietato. La seppellisce in terra, lasciandole fuori solo la testa. Ma si rivela un vigliacco, e per questo perderà tutto: la figlia, la terra e la pace. Le “Storie di aria, di terra e di mare” mettono in scena le contraddizioni umane dentro a mondi fantastici. A seguire un laboratorio di disegno in cui i ragazzi rappresenteranno, con matite e pastelli, i personaggi del racconto. Info e prenotazioni 0836512461 – museobibliotecacutrofiano@gmail.com

Invasione di campo a LizzanelloVenerdì 24 marzo alle 19 il Frantoio della Masseria didattica Fatalò di Lizzanello ospita la presentazione di “Invasione di campo. Il gioco del calcio nel linguaggio e nel racconto della politica” del giornalista Pierpaolo Lala e del linguista Rocco Luigi Nichil, uscito per Manni Editori. Il saggio al confine tra linguistica e narrazione ospita la prefazione di Marco Damilano, la postfazione di Filippo Ceccarelli, interventi inediti di giornalisti, comunicatori, linguisti, docenti e addetti ai lavori e un glossario (da 0 a 0 a Zona Cesarini/Ciampolillo) con un centinaio tra vocaboli e modi di dire nati nel mondo del calcio e traslati nel dibattito politico. Durante l’incontro, organizzato da Futura Group e moderato dalla giornalista Alessandra Caiulo, gli autori dialogheranno con Loredana Capone (presidente consiglio regionale della Puglia) e Corrado Liguori (vicepresidente dell’Unione Sportiva Lecce). Ingresso libero. Info 3274734553.

Info3892105991 – iti.italiancentre@gmail.com

www.iti-italy.it/

Hits: 3

Correlati