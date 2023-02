Condividi subito la notizia

Venerdì 24 febbraio (ore 20:30 – ingresso 8 euro – ridotto studenti 5 euro – info e prenotazioni WhatsApp 3297408908 – 3290077869) ad Astràgali Teatro in via Giuseppe Candido a Lecce in scena “Mucchio!”, liberamente ispirato a uno dei maggiori lavori teatrali di Samuel Beckett “Fin de partie”. Una coproduzione Therasiailgaragedellearti e Astràgali Teatro di Davide Morgagni sul palco con Fabio Zullino (assistente alla regia Valentina Sciurti, assistente di scena Elisa Maria Tondo). Sopravvissuti a una non ben definita catastrofe, due figure attoriali giocano la loro pièce, come in testo beckettiano, rinchiusi, barricati in quello che pare un angusto spazio teatrale, non ancora rassegnati della fine del mondo. Mucchio! è una partita già giocata. Si gioca per mera ripetizione, nel tentativo vano di uscire dallo stallo. O forse per finire, finalmente, di perdere. Non c’è più dialettica. “Non c’è dramma”, né più drammaturgo, né autore. Ci sono solo un cumulo di mosse false e “soluzioni immaginarie…”. Come nel paradosso di un filosofo greco, mille chicchi di grano fanno un mucchio di grano. Togliete un chicco, poi un altro, poi un altro ancora… resterà un mucchio. Infine, un solo granello fa mucchio. O inversamente, come nella comica logica beckettiana, i giorni che scorrono sono simili ai chicchi di grano che si aggiungono ai chicchi, a uno a uno, e un giorno, all’improvviso, c’è il mucchio, l’impossibile Mucchio!. Al termine dello spettacolo, dopo una breve pausa, gli attori della compagnia si concederanno alle domande del pubblico in sala.

