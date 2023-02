Condividi subito la notizia

Si terrà giovedì 2 febbraio presso l’Auditorium del Padiglione Vinci al Santissima Annunziata di Taranto il corso dal titolo “L’importanza dello screening cervicale e la vaccinazione HPV nelle donne adulte nella Asl Taranto”, dalle 14 alle 19.

Promosso dal Centro Screening aziendale e coordinato dal dottor Roberto Rizzi, l’evento formativo per il personale sanitario Asl ha l’obiettivo di mettere in rete le competenze organizzative del centro screening aziendale e quelle professionali, cliniche e scientifiche degli altri attori istituzionali che, a vario titolo, compongono il programma di prevenzione secondaria della cervice uterina: la struttura di ginecologia e ostetricia, i consultori, la struttura di anatomia patologica. La formazione degli operatori sanitari – medici, biologi, assistenti sanitari, professioni ostetriche e infermieristiche, tecnici di laboratorio – impegnati nelle attività di screening della cervice uterina per la Asl Taranto ha anche il fine di aumentare la copertura della campagna e garantire l’accesso gratuito al programma a tutte le donne aventi diritto del territorio jonico.

Interverranno per i saluti il direttore generale, Vito Gregorio Colacicco, e il direttore sanitario, Aldo Sante Minerba. A seguire, introdurranno i lavori il direttore del dipartimento di prevenzione, Michele Conversano, e il direttore della struttura di ostetricia e ginecologia, Emilio Stola. Tra i temi in programma: lo stato dell’arte degli screening oncologici nella Regione Puglia; il ruolo dei diversi attori che intervengono nel protocollo operativo della cervice uterina e il passaggio all’HPV DNA test; l’importanza del fare rete tra gli operatori sanitari per la promozione della screening e della vaccinazione anti-HPV nelle donne adulte; le strategie integrate contro il tumore della cervice uterina tra screening e vaccinazione.

Il corso si colloca nell’ambito del modello di “Organizzazione dei programmi di screening oncologici nella Regione Puglia” approvato dalla Regione con DGR 1332/2020 , che definisce lo scenario di riferimento, gli obiettivi da realizzare, il modello di governance, l’organizzazione generale dei programmi di screening oncologici, gli standard di riferimento. È stato importante in questo percorso l’approvazione del Protocollo operativo DGR 748/2022 per garantire il passaggio all’HPV test primario nella Regione Puglia, contestualmente alla riorganizzazione dei servizi territoriali e ospedalieri e all’omogeneizzazione dei percorsi di screening della cervice uterina. I programmi di screening oncologici devono garantire il rispetto su base regionale degli standard di qualità, di estensione, di adesione e di copertura così come definiti dalle disposizioni e dagli organismi nazionali nonché il rispetto degli indicatori LEA/NSG previsti per gli screening oncologici.

