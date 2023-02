Condividi subito la notizia

Potenza, 13 febbraio 2023 – Il segretario generale della Femca Cisl Basilicata Francesco Carella esprime soddisfazione per l’esito delle elezioni per il rinnovo della Rsu nello stabilimento Freudenberg Politex di Pisticci che si sono tenute nei giorni scorsi. Elezioni che hanno certificato la crescita della federazione cislina, passata dal 29,5% del 2018 al 46,6% odierno. «Stiamo crescendo sia come iscritti sia come voti – commenta Carella – e questo significa che i lavoratori apprezzano la nostra linea sindacale e l’operato del nostro delegato Massimo Manicone che ha raccolto 14 voti in più rispetto all’ultima tornata elettorale, passando dalle 24 preferenze del 2018 alle 38 preferenze di oggi. Ringrazio anche gli altri candidati della nostra lista Francesco Bonsanti, Rocco Loscalzo e Pietro Scarpa per il contributo dato e i lavoratori che ci hanno dato fiducia con il loro consenso». Miglioramento delle condizioni di lavoro e contrattazione di secondo livello le priorità indicate dal segretario della Femca Cisl.

Hits: 13

Correlati