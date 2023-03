Condividi subito la notizia

“Il Governo Meloni mantiene le promesse. Con l’approvazione del disegno di legge sul cibo sintetico, ha dimostrato con coraggio e determinazione di tenere alla tutela della salute degli italiani e delle eccellenze agroalimentari del Made in Italy”. Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, Piergiorgio Quarto. “Il nostro Paese, per primo, ha adottato un provvedimento del genere che di fatto impedisce la produzione e la commercializzazione di cibi sintetici. Un’iniziativa fortemente voluta dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida che ringrazio per il suo impegno. E’ un risultato che premia anche il lavoro portato avanti negli scorsi mesi dalla Coldiretti che ha avviato una petizione, che ha raccolto oltre mezzo milioni di adesioni, di cui oltre 6 mila anche in Basilicata, per sensibilizzare i consumatori al riguardo. Una iniziativa – conclude Quarto – sostenuta dal mondo agricolo, accademico e istituzionale finalizzata a richiamare l’attenzione sui rischi della diffusione del cibo da laboratorio”.

