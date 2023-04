Condividi subito la notizia

Il Presidente della Sezione Edili Aniem di Confapi Matera, Mario Bitonto, esprime soddisfazione per la conclusione del lavoro che ha portato alla pubblicazione del Prezzario regionale per le opere pubbliche del 2023.

La Commissione Prezzi – dichiara il Presidente Bitonto – composta da Associazioni di Categoria e Professioni Tecniche, ha lavorato di comune accordo e in sintonia con la Regione per diversi mesi e ha contribuito all’elaborazione del nuovo Listino.

Sono state esaminate le principali voci e tante altre ne restano da valutare; contiamo che per l’edizione 2024 il lavoro possa essere più completo. Per ora le voci di prezzo rivisitate sono state adeguate il più possibile alle condizioni di mercato.

Per il prossimo Prezzario occorre cominciare prima il lavoro di analisi dei prezzi e indagini di mercato, in modo da rendere il Listino più esaustivo.

Lo scopo – conclude il Presidente degli Edili Aniem di Confapi Matera – è quello di avere prezzi remunerativi per le imprese, che finora hanno sofferto il rincaro delle materie prime e hanno lavorato al limite delle proprie possibilità, se non in perdita, spesso essendo costrette a rinunciare ai lavori.

Ma anche la Pubblica Amministrazione, quindi, la collettività, trarrà beneficio da una maggiore qualità delle opere pubbliche, una maggiore speditezza degli interventi e una riduzione del contenzioso che spesso rallenta i lavori.

Ringraziamo le imprese che hanno contribuito a effettuare l’analisi dei prezzi e che, con un lavoro di squadra, hanno reso possibile il compito coordinato dall’Associazione che svolge un prezioso ruolo propositivo nei confronti della Regione Basilicata.

Matera, 3 aprile 2023

Confapi Matera

Ufficio Stampa

