Lunedì 27 marzo 2023, alle ore 11 presso la sala B del Consiglio Regionale, l’assessore alle attività produttive, lavoro, formazione e sport, Alessandro Galella, terrà una conferenza stampa sull’Avviso pubblico per tirocini professionali dei geometri presso i Comuni.

L’Avviso, approvato dalla Giunta Regionale nel dicembre 2022, è finalizzato a dare una risposta concreta alla carenza di tecnici geometri nei Comuni della Basilicata, con priorità per quelli di minori dimensioni, per arginare il fenomeno dello spopolamento e favorire il tirocinio professionale dei geometri residenti in Basilicata. Le risorse a disposizione ammontano a 400 mila euro.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati gli esiti dell’istruttoria rispetto alle candidature pervenute da parte dei Comuni.

