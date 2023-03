Condividi subito la notizia

La Provincia di Matera rinnova il parco mezzi: acquistate e consegnate cinque autovetture destinate agli agenti capozona. Il presidente, Piero Marrese: “L’obiettivo prioritario è assicurare maggiore vigilanza e controllo del territorio”.

Cinque Fiat Panda 4×4 sono state ufficialmente consegnate dal Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, agli agenti capozona dell’Ufficio Tecnico dell’ente di via Ridola, nell’ambito di un più generale rinnovo del parco mezzi. Saranno utilizzate da coloro che effettuano sorveglianza stradale sulle arterie di competenza provinciale, con compiti anche di polizia stradale.

“E’ un piccolo ma concreto passo verso un rinnovo più generale del nostro parco mezzi – ha spiegato il presidente Marrese – dovuto sia ad esigenze di sicurezza del personale che al potenziamento del controllo e della vigilanza del territorio”.

In merito al personale, Marrese ha poi annunciato la volontà della Provincia di Matera di “potenziare la platea dei cantonieri con l’obiettivo di costruire un percorso più forte legato alla sicurezza e al controllo del territorio. Per farlo, tenuto conto della scarsità di fondi a disposizione, continueremo la battaglia per ottenere maggiori risorse da Governo e Regione”.

