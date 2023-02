Condividi subito la notizia

La perla del Tirreno non può avere un porto che ‘va in pezzi’. Per portare all’attenzione del Governo la vica del porto marateota ho presentato un’interrogazione urgente al Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Le continue mareggiate stanno sbriciolando parte delle strutture in cemento e questo nonostante i moli frangiflutti esistenti, che, evidentemente, non sono abbastanza.

Già la mareggiata del 22 novembre scorso aveva causato notevoli danni all’infrastruttura. Quella del 21 gennaio 2023, ha esacerbato la situazione.

La cittadina di Maratea è una nota meta turistica nazionale ed internazionale, già inserita dalla rivista internazionale Vogue tra le 12 mete turistiche imperdibili e, di recente, da Forbes tra le 5 mete turistiche italiane per il 2023.

Per questo è necessario che la situazione venga risolta il prima possibile in vista del periodo primaverile ed estivo, quando la costa marateota diventa meta turistica frequentatissima.

Sono certo che il Ministro Salvini interverrà prontamente.

Roma, 1 febbraio 2023

Sen. Gianni Rosa

