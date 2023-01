Condividi subito la notizia

Il lavoro di squadra porta a grandi successi! Quello della Greenergy Castellaneta è stato celebrato sabato sera durante la Festa del Volley Pugliese. Motivo di orgoglio maggiore, la condivisione del premio per la promozione dalla serie C alla B2 femminile, nello scorso campionato, con le eccellenze del mondo del volley, tra cui il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, il segretario generale della FIPAV, Stefano Bellotti, il tecnico della Nazionale Maschile B Vincenzo Fanizza, i membri degli staff delle nazionali e l’allenatore campione del Mondo, Ferdinando De Giorgi. In questa serata di gala, la dedizione e la determinazione della squadra sono state premiate alla presenza del responsabile del settore tecnico, Angela Mutasci, che ha ritirato la targa a nome di tutto il movimento, atlete, staff tecnico e dirigenziale, rivolgendo un sincero grazie agli sponsor che hanno sostenuto e sostengono la Volley Castellaneta, creando i presupposti per raggiungere nuovi traguardi, sempre più prestigiosi.

