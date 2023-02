Condividi subito la notizia

“Sono davvero felice di questa nuova opportunità per la storica azienda materana Ferrosud, che potrà finalmente ripartire con la lavorazione industriale grazie all’azienda Mermec Spa, multinazionale con sede a Monopoli che ha già oltre 500 dipendenti sparsi nel mondo”. È il commento del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, dopo le notizie ufficiali sul rilancio in atto nel sito industriale per la produzione e manutenzione di materiale ferroviario, intimamente connesso alla tradizione ed alle maestranze della città. “Un ringraziamento va innanzitutto alla Mermec, per aver accettato la sfida trovando le risorse utili ad assorbire tutti i 64 lavoratori in organico, molti dei quali ancora in età produttiva e con anni di esperienza consolidata nel settore. In questo ambito -rimarca il sindaco- è stato fondamentale anche l’apporto della Regione Basilicata, che ha messo in campo importanti risorse per la formazione e l’aggiornamento del personale. Un ultimo ringraziamento va alle associazioni di categoria ed ai sindacati confederali, che hanno seguito strenuamente una difficilissima e decennale trattativa, giungendo al miglior risultato possibile per il sito produttivo, ovvero preservare la mission originaria di Ferrosud, e per le maestranze quasi tutte materane, che saranno valorizzate e mi auguro possano tutte concludere il loro naturale percorso professionale in questo prestigioso opificio”.

Matera, 24 febbraio 2023

L’addetto stampa

Dott. Antonio Corrado

0835/241341

Hits: 6

Correlati