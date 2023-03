Condividi subito la notizia

IMPORTANTI INTERVENTI STRUTTURALI IN 3 ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA

Nel rispetto del cronoprogramma relativo agli interventi previsti dal vasto piano operativo formulato per affrontare le criticità che penalizzano l’edilizia scolastica, l’Amministrazione provinciale di Taranto, presieduta da Rinaldo Melucci, ha adottato nuovi provvedimenti a favore di tre Istituti del territorio ionico.

Il primo riguarda il “Mediterraneo” di Maruggio per il quale è stato approvato lo studio di fattibilità concernente lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento. Nello specifico, le opere saranno di natura strutturale e riguarderanno le coperture dei piani dell’edificio, della palestra, del lucernario e l’impianto idrico e fognario. Finanziato tramite l’utilizzo delle risorse assegnate a seguito del decreto con cui nel gennaio 2021 il ministro dell’Istruzione ha dato via libera ai piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza provinciale, l’importo complessivo del progetto sarà pari a un milione e 35mila euro.

Le altre due scuole interessate dalle disposizioni del presidente Melucci sono l’Istituto “Liside” di Taranto ed il “Perrone” di Castellaneta. Per entrambi si è registrata l’approvazione del progetto esecutivo relativo a lavori di riqualificazione energetica mediante la sostituzione degli impianti termici. Gli interventi, inseriti sia nel programma annuale dei lavori pubblici 2023, sia in quello triennale 2023-2025, comporteranno una spesa complessiva pari a 182mila euro.

“Nel caso del “Liside” e del “Perrone” – ha dichiarato il presidente Melucci-, gli interventi programmati permetteranno il perseguimento di un duplice obiettivo: dotare gli Istituti di impianti capaci di fornire adeguate condizioni di efficienza funzionale e raggiungere il miglioramento delle prestazioni energetiche con la conseguente riduzione dei costi di gestione relativi al combustibile, all’energia elettrica e alla manutenzione. Per quanto riguarda il “Mediterraneo” di Maruggio, si tratta di opere il cui importo lascia intuire la loro rilevanza e che dimostrano il livello di attenzione e l’impegno dell’Ente Provincia per garantire sicurezza e decoro agli edifici scolastici su cui esercita la propria competenza.”

Taranto 31 Marzo 2023

Hits: 3

Correlati