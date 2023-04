Condividi subito la notizia

L’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra e il Sindaco di Maratea prendono posizione sull’evento organizzato dai Comitati Civici della città.

“Si sono già svolti alcuni incontri pubblici a Maratea, a cui sono intervenuta con il Sindaco Stoppelli, da ultimo anche qualche giorno fa”.

Lo afferma l’Assessore Donatella Merra che evidenzia di non essersi mai sottratta al dialogo con il territorio, recandosi a Maratea già all’indomani degli avvenimenti calamitosi di Castrocucco e attivando, sin nei primi giorni successivi alla frana, il Tavolo Tecnico regionale che ha lavorato alacremente sia per ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza, grazie al quale sono arrivati i primi stanziamenti necessari a programmare ed attuare le prime attività per ristabilire i servizi essenziali, e avviare un Piano per intervenire rapidamente con i lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’intera area colpita dalla frana.

“Il Tavolo regionale – dichiarano Merra e Stoppelli – sta portando avanti, per fasi coerenti e razionali, la migliore soluzione progettuale individuata, esito di studi e analisi da parte dei maggiori esperti nel settore, che sta facendo il suo iter e per il quale sono state assentite da tempo le prime risorse. La questione di Maratea è stata immediatamente proiettata al centro dell’attenzione nazionale e grazie al dialogo aperto dall’Assessorato e dal Comune con i Ministeri competenti è stato possibile accelerare le decisioni e conseguire dei risultati importanti, per quanto non scontati.

La cittadinanza di Maratea e l’intera comunità lucana sono state aggiornate rispetto alle iniziative intraprese e agli obiettivi fissati.

Possiamo dunque affermare che tutto sta procedendo secondo quanto previsto e stabilito dagli organi istituzionali e tecnici, della Regione, del Comune e degli altri Enti coinvolti e che l’eccessiva preoccupazione che va montando in queste ore non ha alcuna ragione di esistere.

Ci sentiamo di rassicurare i cittadini di Maratea sul prosieguo e garantiamo che faremo presto affinché la situazione torni, prima possibile, alla normalità, contrariamente a chi alimentando un irrazionale panico rappresenta inesistenti scorciatoie, prive di fondamenti tecnici, che moltiplicano gli ostacoli anziché superarli.

Non abbiamo mai declinato gli inviti a incontri o approfondimenti sulle emergenze ma per partecipare occorre programmare e condividere i percorsi organizzativi. Ci dispiace di non poter pertanto presenziare all’evento pomeridiano voluto dai Comitati Civici di Maratea”.

Il Sindaco inoltre è stato convocato in giornata a partecipare a un tavolo tecnico per primarie infrastrutture sul territorio e ieri a Roma l’Assessore Merra e lo stesso Sindaco Stoppelli, anche in qualità di Commissario delegato per l’emergenza, hanno incontrato il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Salvini e i vertici Anas per discutere del piano degli interventi per Maratea.

