Condividi subito la notizia

Le dimissioni del Direttore Amministrativo del’ASM, a pochi giorni dalla la nomina, sono l’ennesima prova dell’inefficienza con cui la DG Pulvirenti sta amministrando l’azienda sanitaria materana a danno dei cittadini e dei pazienti.” Così commenta il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano, che aggiunge: “Sono mesi che denunciamo lo stato in cui versa la sanità lucana, facendoci portavoce delle istanze dei cittadini costretti ad aspettare mesi per una visita medica o, peggio, a dover scegliere strutture fuori regione per poter ricevere la giusta assistenza sanitaria.”

“A tutto ciò – continua Pessolano – si aggiungono anche l’arroganza ed il pressapochismo con cui il governo regionale sta gestendo il sistema sanitario lucano e l’incapacità, ampiamente dimostrata, di saper individuare una governance stabile e competente. E ancora: il ritardo nella presentazione del Piano Sanitario Regionale; la perpetrata mancata valorizzazione delle risorse professionali e delle competenze lucane, mortificate da logiche partitiche e di corto respiro che nulla hanno a che fare con il nostro territorio, le sue urgenze e le sue peculiarità.”

“Per quanto concerne la sanità materana – conclude Pessolano – serve una presa d’atto del fallimento gestionale, certificato dalla chiusura in perdita del bilancio ASM e da altre vicende, su cui spetterà ad altri fare chiarezza, e l’individuazione di nuova governance che sia in grado di ridare ai cittadini tutte le cure e l’assistenza di cui hanno necessitano ed hanno diritto. Su questo siamo pronti a dare battaglia dentro e fuori le istituzioni. I bonus a scadenza e la vuota propaganda non bastano, servono serietà e competenze per governare la Basilicata.”

Hits: 4

Correlati