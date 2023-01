Condividi subito la notizia

Raggiunge il 70% la raccolta differenziata del Comune di Massafra nel corso dell’Anno 2022.

A comunicare la buona notizia è l’Assessore all’Ecologia e Ambiente, Antonio D’Errico, il quale sottolinea l’ottimo risultato (70,04%) ottenuto nel corso dell’anno appena trascorso, che ha superato di circa tre punti in percentuale il dato del 2021 assestatosi al 67,11%.

Il ringraziamento del Sindaco Fabrizio Quarto e dell’Assessore Antonio D’Errico va a tutti i cittadini che si sono comportati in modo virtuoso, così da raggiungere tale bel traguardo.

Comunque – hanno continuato i due amministratori – permangono alcune criticità come l’abbandono incontrollato dei rifiuti in alcuni luoghi della città, soprattutto nel centro storico e nelle aree periferiche, zone difficili e costose in opere di bonifica, benché si stia agendo costantemente per debellare questo triste fenomeno che danneggia sia l’aspetto economico, sia quello socio-ecologico.

I cittadini – concludono Sindaco e Assessore – hanno compreso quanto sia importante la differenziata, una battaglia culturale che rappresenta un percorso di civiltà e di sostenibilità che non deve essere abbandonato né modificato solo per colpa dell’inciviltà di qualcuno.

Massafra, 13 gennaio 2023

