Al via giovedì 23 marzo 2023 il ciclo di seminari “Comunicazione incontra”, organizzato dai corsi di studio dell’Università del Salento in “Scienze della comunicazione” e “Comunicazione pubblica, economica e istituzionale” del Dipartimento di Studi umanistici: 18 incontri settimanali, fino al 22 giugno, per ragionare del mestiere di comunicare.

Con docenti dell’Ateneo salentino e di altre università italiane, giornalisti/e ed esperti/e di comunicazione, si parlerà di giornalismo politico e d’inchiesta, geopolitica, cronaca giudiziaria e processo mediatico, conduzione televisiva e radiofonica, conduzione di telegiornali, organizzazione di eventi culturali, giornalismo culturale e ambiente, marketing territoriale ed enogastronomia, social media e ufficio stampa, comunicazione sui social e giornalismo musicale, fotografia digitale, linguaggio di genere nei media e nel giornalismo, comunicazione e informazione nell’era dell’intelligenza artificiale. «Un dibattito a più voci che incrocerà tanti degli interessi di studio e via via professionali degli studenti dei corsi di area Comunicazione di UniSalento», spiega la professoressa Maria Vittoria Dell’Anna, Presidente dei corsi, «e che possono fornire utili chiavi di lettura per un più vasto pubblico. L’iniziativa è organizzata anche in vista dell’avvio, nel prossimo anno accademico, del nuovo corso di laurea magistrale in “Comunicazione, media digitali e giornalismo”».

Giovedì 23 marzo, alle ore 17.30 nell’aula 9 dell’edificio “Donato Valli” (viale Calasso 7, Lecce), il ciclo di incontri sarà aperto dai saluti del Rettore Fabio Pollice, della Direttrice del Dipartimento di Studi umanistici Maria Grazia Guido, del Delegato alla Comunicazione Stefano Cristante e della Presidente dei corsi di studio di area Comunicazione Maria Vittoria Dell’Anna. Di “Giornalismo e geopolitica” parlerà poi Raffaele Gorgoni, già inviato Rai e saggista, che dialogherà con il professor Stefano Cristante.

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza e saranno aperti al pubblico fino all’esaurimento dei posti in sala. Gli incontri del 30 marzo (“Giornalismo e politica”) e 13 aprile (“Cronaca giudiziaria, giustizia penale, processo mediatico”) sono accreditati per la formazione continua dei giornalisti, altri sono in corso di accreditamento.

