Giro di vite in città, per contrastare il commercio ambulante non autorizzato di frutta e verdura, condotto congiuntamente dalla Polizia Locale e dalla Polizia di Stato di Matera. Nel corso dell’operazione, sono stati sanzionati 12 ambulanti fermi in diverse zone della città, con multe per un totale di 17mila euro e il sequestro di 4 quintali di merce, tutta donata alle locali mense dei poveri. I commercianti hanno violato le norme del decreto legislativo 114/98, occupando abusivamente il suolo pubblico per la vendita; in molti casi, pur se autorizzati, hanno sostato più di un’ora nello stesso posto. Tutti i controlli effettuati rientrano nella mission della Polizia locale (sezione commerciale), che proseguirà nell’opera di monitoraggio della città, anche perché molti degli ambulanti sanzionati sono recidivi, come in via Annibale di Francia, dove un operatore aveva occupato parte del marciapiede con un banco improvvisato di merce, peraltro pienamente esposta ai fumi delle numerosissime auto di passaggio. C’è stato anche chi, pensando di restare impunito, occupava strada e marciapiedi con ombrelloni e bancarelle non autorizzati. “I controlli proseguiranno nei prossimi mesi, anche per garantire l’impegno assunto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza. -commenta l’assessore alla Polizia locale Michelangelo Ferrara- Un plauso va agli agenti di Pl, che hanno operato con l’impegno e dedizione, ringrazio il personale della Polstato, per l’importante azione di affiancamento e collaborazione”.

