Nuova azione legale dell’associazione Codici nel settore e-commerce. Si tratta di una denuncia e di una diffida indirizzate alla Padronte Srl, società con sede legale a Messina che attraverso il sito padronte.com vende un’ampia gamma di prodotti, dall’audio al video, passando per foto e pc.

“Dalle segnalazioni raccolte – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, si stanno registrando dei ritardi importanti nelle consegne. In uno dei casi che stiamo seguendo, il consumatore è in attesa da oltre un mese del prodotto acquistato. Ha provato a contattare l’assistenza clienti, ma non ha ottenuto risposta né dal numero telefonico né dal form online. Una serie di elementi che fanno sorgere dei dubbi sull’affidabilità della società. Per questo abbiamo avviato un’azione legale con cui vogliamo tutelare i consumatori che hanno subito un danno, pagando per l’acquisto di un prodotto che non hanno ricevuto e per cui si vedono negare il rimborso”.

Problemi analoghi si registrano per altri due siti, su cui è intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si tratta di bancodellasalute.it e officinalia.com, portali web tramite cui operano le società Tomorrowland Srl e Pet Clan srl. Mancata consegna dei prodotti acquistati, nessun rimborso e niente assistenza è quanto lamentato da diversi consumatori. Dopo le verifiche avviate dall’Antitrust e la mancata replica delle aziende, è stata disposta la chiusura dei due siti.

Chi ha effettuato un ordine su padronte.com, bancodellasalute.it, officinalia.com ed ha problemi con la consegna del prodotto può rivolgersi all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.

Roma, 8 marzo 2023–

