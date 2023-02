Condividi subito la notizia

Continua l’attività di monitoraggio dell’associazione Codici nel settore e-commerce. Negli ultimi giorni due nuovi siti sono finiti sotto osservazione in seguito alle segnalazioni di diversi consumatori. Dopo le prime verifiche, sono scattate le azioni per fornire assistenza a chi ha avuto problemi con l’acquisto.

Il primo sito è hwonline.it. In home page compaiono tante offerte ed i settori trattati sono diversi, dall’informatica alla telefonia, passando per fai da te e giochi. Stando alle segnalazioni di alcuni consumatori, si starebbero registrando dei problemi con la consegna del prodotto acquistato. Non solo. Ci sarebbero delle difficoltà anche nel riconoscimento del rimborso a chi ne fa richiesta. Il secondo sito è bompiano.com, che vende elettrodomestici e prodotti di elettronica. Anche in questo caso le segnalazioni parlano di mancata consegna. Il portale web è finito sotto la lente di ingrandimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ne ha richiesto la chiusura. Tra le irregolarità contestate dall’Antitrust c’è l’affiliazione del sito con Mediaworld, in realtà falsa. Dai controlli effettuati dall’Autorità è emerso che la Bompiano Srl è una società inesistente e che i consumatori, una volta effettuato l’ordine, ricevono un’e-mail con la richiesta di pagamento tramite bonifico bancario a persone fisiche e una volta eseguito, non ricevono nulla e non riescono ad avere contatti con il venditore.

“Stiamo verificando questi casi – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e stiamo fornendo assistenza legale ai consumatori che ci hanno contattato segnalando la mancata consegna del prodotto. I problemi con l’e-commerce sono ormai all’ordine del giorno. C’è l’imbarazzo della scelta, i siti sono tantissimi così come le offerte. Bisogna fare attenzione. Prima di procedere con l’acquisto è importante verificare l’affidabilità del sito ed al momento di concludere l’ordine è bene diffidare da richieste di pagamento su conti o carte di credito intestate a persone fisiche”.

L’associazione Codici fornisce assistenza per problemi con gli acquisti online. In caso di mancata consegna del prodotto o di rimborso negato è possibile fare una segnalazione al numero 065571996 o all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Roma, 15 febbraio 2023

