Condividi subito la notizia

“Ancora una volta il Governo con il disegno di legge voluto dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e del ministro della Salute Oscar Schillaci, e approvato dal Consiglio dei Ministri, che vieterà la possibilità di commercializzare e produrre in laboratorio carne e latte, mantiene gli impegni assunti e dimostra di tenere al bene degli italiani”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Ambiente, Aldo Mattia. “ Un’iniziativa che risponde alla volontà di mezzo milione di italiani che hanno firmato nei mesi scorsi la petizione promossa da Coldiretti per salvare il Made in Italy a tavola dall’attacco delle multinazionali che assicurare il massimo livello di tutela della salute dei consumatori e soprattutto preserva il patrimonio agroalimentare italiano. In assenza di una specifica normativa europea in materia di alimenti e cibi sintetici, il Governo Meloni ha fatto bene ad intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare gli interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale. Un impegno, quello del Governo, a favore del Made in Italy che siamo certi andrà avanti e si concretizzerà con nuove iniziative” conclude Mattia

Hits: 5

Correlati