In attesa della ricostruzione ufficiale delle dinamiche dell’incidente stradale di ieri nell’area dell’autovelox sulla SS 407 Basentana nei pressi di Potenza, che avrebbe potuto provocare conseguenze più gravi, l’autovelox non è solo una macchinetta che consente al Comune di Potenza di far soldi ma, come segnalano tutti gli automobilisti, è anche pericoloso. Lo sostiene il consigliere della Provincia di Potenza Carmine Ferrone (Articolo uno) sottolineando che è diffuso il comportamento di chi è alla guida nei pressi dell’autovelox ed è portato a ridurre bruscamente la velocità. Motivo in più per rinnovare la richiesta che ho fatto nei giorni scorsi di rimozione dello strumento che oltre alle proteste di associazioni e di cittadini non trova motivazioni valide sull’installazione in quel punto della Basentana. Si pensi che è stato collocato lì solo perché unico tratto di competenza comunale, non certo per assicurare sicurezza e tra l’altro che in tanti lo evitano percorrendo la complanare per non correre il rischio di multa per violazione dell’improvviso limite di velocità. La prevenzione degli incidenti stradali è importante e meritoria ma va praticata con strumenti e modalità adeguati. Innanzitutto, ribadisco, una buona amministrazione – afferma Ferrone – non può improntare il proprio comportamento su una linea “punitiva” che diventa un alibi solo con l’obiettivo di reperire risorse finanziarie necessarie a coprire buchi di bilancio che dopo tanti anni non si possono più addebitare alle precedenti amministrazioni.

