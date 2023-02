Condividi subito la notizia

L’atelier Helena Evento Sposa di Atella ha realizzato i vestiti e gli accessori indossati dall’attrice Daniela Fazzolari che ha presentato il Festival della Canzone Cristiana

A Sanremo, in concomitanza con il festival della canzone italiana, si è svolto anche il Festival della Canzone Cristiana: un concorso che ha visto in gara brani musicali che trasmettono valori cristiani. A condurre le tre serate è stata l’attrice Daniela Fazzolari, volto di numerose fiction Tv tra le quali “Centovetrine”, “Distretto di Polizia” e “Don Matteo”.

A vestire Daniela Fazzolari è stato l’atelier di Atella Helena Evento Sposa che per l’attrice e presentatrice ha disegnato e creato abiti sartoriali esclusivi. Oltre agli abiti Helena ha creato anche una linea di accessori, già diventati iconici. L’accessorio che sta riscuotendo maggior successo è una sorta di cravatta gioiello in grado di impreziosire qualsiasi tipo di outfit.

In questo Podcast Helena Caldararo ci racconta come ha conosciuto l’attrice Fazzolari e il processo che ha portato alla creazione dei suoi abiti; mentre Francesco Mastrorazio, che con Helena condivide vita e lavoro, ci racconta l’attività da wedding planner perché lo staff è in grado di organizzare eventi a 360 gradi con stile e professionalità.

Ascoltali nel Podcast: Abiti di Atella sul palco di Sanremo – Basilicata in Podcast | Podcast su Spotify

Hits: 1

Correlati