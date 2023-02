Condividi subito la notizia

L’azienda Sanitaria locale di Matera potenzia la rosa dei servizi della sanità territoriale con l’apertura degli ambulatori di ecografia a Stigliano e Policoro. Dopo l’annuncio della ripresa delle prestazioni ecografiche a Tricarico, dal prossimo 16 febbraio, l’ASM informa che da sabato 11 febbraio apre anche a Policoro l’ambulatorio di ecografia, dalle ore 8 alle ore 14, mentre a Stigliano le attività partono mercoledì 15 febbraio, dalle ore 9 alle 15. A dirigere gli ambulatori, aperti per un giorno a settimana, sarà il dottor Nicola Partipilo. Per garantire il miglior servizio di diagnostica ecografica nelle strutture sanitarie territoriali, la Direzione Strategica dell’ASM ha previsto anche un potenziamento degli apparati tecnologici.

Entro fine mese entrerà in funzione, nel presidio distrettuale di Stigliano, un ecografo di ultima generazione, acquistato con fondi regionali del “Programma Operativo Val d’Agri – Ospedale di Stigliano”. Altri ecografi ad alte prestazioni, in arrivo nelle prossime settimane, sono stati acquistati dall’ASM con i finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e Coesione e saranno destinati ai presidi di Tinchi e Stigliano. Per tutti i nuovi apparecchi è prevista anche la formazione dei medici per il loro utilizzo. Continua la stretta vicinanza dell’ASM ai cittadini e ai sindaci dei comuni periferici per migliorare i percorsi di assistenza territoriale e le risposte all’esigenza clinica del paziente.

Matera, 8 febbraio 2023

