Giovedì 9 febbraio p.v., alle 17,30, presso la sede municipale “F. Bruno” (nei pressi dello Stadio Italia), sita in via R. Livatino n. 18 – 3° piano, sarà presentata agli organi di stampa l’anteprima della prossima e attesissima manifestazione carnascialesca, giunta quest’anno alla sua 70^ edizione.

Interverranno il sindaco Fabrizio Quarto e l’assessore alla Cultura–Spettacolo e Turismo Domenico Lasigna.

Nel corso dell’incontro con la stampa sarà illustrato il “programma” della ricca anteprima della 70^ Edizione del Carnevale di Massafra che avrà inizio domenica 12 febbraio p.v., con la prima sfilata degli Istituti Scolastici, per concludersi martedì 21 febbraio con il “ballo in maschera” in piazza Vittorio Emanuele.

Come già annunciato, i Corsi Mascherati con i mastodontici Carri Allegorici sfileranno invece il 3 e 10 giugno 2023.

Anche nella “seconda parte” della lunga e attesa 70^ Edizione del Carnevale di Massafra, oltre alle sfilate delle grandi e animate strutture in cartapesta, sono state previste molte iniziative di forte richiamo.

