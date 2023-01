Condividi subito la notizia

L’assessora al Welfare Francesca Bottalico rende noto che, presso il Centro servizi per le famiglie Carrassi, San Pasquale, Mungivacca e Casa della Salute dei bambini, in viale Unità d’Italia 63, è in partenza un percorso di accompagnamento psico-sociale finalizzato a sostenere e condividere la dimensione della genitorialità nelle sue molteplici forme e rivolto a madri e padri separati impegnati nella difficile relazione con i propri figli durante e dopo la separazione.

Gli incontri, a cadenza mensile, sono finalizzati alla creazione di percorsi costruiti con i partecipanti, partendo dai bisogni, dalle opportunità e dalle difficoltà legate all’esperienza di essere genitori.

A condurre il percorso, gratuito e aperto a tutti, sarà la psicologa Maria Francesca Tomaselli secondo il seguente calendario:

· mercoledì 1 febbraio

· mercoledì 1 marzo

· mercoledì 26 aprile

· mercoledì 24 maggio

· mercoledì 28 giugno

(tutti gli appuntamenti si terranno dalle ore 17 alle 19).

Da metà febbraio, sempre negli spazi del Centro servizi dell’assessorato al Welfare, partirà anche il gruppo di auto aiuto per persone separate che, attraverso appuntamenti gratuiti a cadenza mensile, mira alla creazione di uno spazio di confronto, condivisione e riflessione per i partecipanti, accomunati dall’esperienza della separazione. L’idea è quella di creare un luogo emotivo e fisico in cui ogni persona sia vista come portatrice non solo di bisogni e difficoltà, ma anche di risorse ed esperienze che possono essere di sostegno per gli altri.

Anche in questo caso sarà la psicologa Maria Francesca Tomaselli a condurre gli incontri, secondo il seguente calendario:

· mercoledì 15 febbraio

· mercoledì 15 marzo

· mercoledì 12 aprile

· mercoledì 10 maggio

· mercoledì 14 giugno

(tutti gli appuntamenti si terranno dalle ore 17 alle 19).

“I Centri servizi per le famiglie rappresentano presidi fondamentali per la cura e il benessere della nostra comunità – commenta Francesca Bottalico – ed è proprio per rispondere ai bisogni espressi dai cittadini che nello spazio di viale Unità d’Italia daremo il via a due percorsi socio-psicologici che affronteranno, il primo, il tema della genitorialità con tutto il suo portato in termini emotivi, educativi e relazionali, e il secondo, l’esperienza complessa della separazione e le dinamiche, molto spesso contorte, che si verificano specialmente quando vengono coinvolti i figli. Per farlo ci avvarremo di un supporto psicologico qualificato, grazie al quale i gruppi saranno accompagnati nella condivisione di riflessioni, emozioni e prospettive. Accanto ai nuovi percorsi, abbiamo consolidato i cosiddetti “spazi neutri” nei Centri servizi per le famiglie: qui i genitori separati, protagonisti di un’esperienza molto conflittuale con gli ex coniugi, possono incontrare i loro figli in uno spazio di ascolto protetto e dedicato e con il supporto di educatori e psicologi”.

Quanti siano interessati a partecipare ai percorsi in partenza possono contattare il Centro Centro servizi per le famiglie Carrassi, San Pasquale e Mungivacca e Casa della Salute dei bambini chiamando lo 080 87.64.746 o inviando una mail a csf.carrassi@progettocitta.org.

