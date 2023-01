Condividi subito la notizia

Pieno sostegno alla relazione dell’Amministratore unico di Acquedotto lucano nel corso dell’ultima Assemblea straordinaria dei soci e alla conseguente strategia di rilancio della risorsa idrica lucana, la più importante della nostra regione. L’impegno di questa maggioranza è di garantire i livelli occupazionali, mettere in sicurezza la tariffa e anzi immaginare di applicare la medesima strategia del “gas gratis a tutti i lucani” e garantire le imprese lucane che lavorano con e per Acquedotto lucano. Con la consapevolezza di aver ereditato un sistema con perdite idriche superiori al 60%, impianti di potabilizzazione e di depurazione inefficienti a rischio di sanzione e con il grande tema dell’esplosione dei costi energetici, rispetto ai quali sono stati approvati investimenti senza precedenti a fine 2022, l’obiettivo è di iniziare quanto prima i progetti finanziati dal PNRR, che porteranno interventi per 100 milioni di euro in Basilicata, un fatto senza precedenti nella storia di Acquedotto lucano e della Basilicata. Bene anche la creazione di una “banca progetti” per rinnovare ed ammodernare le reti, gli impianti e la produzione di impianti per produrre energia”.

Lo affermano in una nota i consiglieri di maggioranza riunitisi oggi alla presenza del Presidente della Regione, Vito Bardi.

