La formazione jonica riesce a rimontare l’iniziale svantaggio, offrendo una bella prestazione. Prima frazione di gioco in perfetto equilibrio, con le due formazioni che si affrontano a viso aperto e producono un gran numero di occasioni. Gli uomini di mister Finamore vanno decisamente vicino al vantaggio con Continente e Casale che mancano il bersaglio di pochi centimetri. La reazione dei padroni di casa è guidata da Serina che sfiora il goal, con una gran botta dalla distanza. Allo scadere della prima frazione Abrescia lanciato verso la porta difesa da Marino mette a segno il vantaggio per il Montescaglioso. Nella seconda frazione non si fa attendere la reazione dei rossoblù. Al 5’ Ouidrene si divora un goal fatto. Al quarto d’ora l’ennesimo preciso corner di Capitan Casale, va ad incrociare la testa di Luca Layus che sigla il pareggio. Poco dopo i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Simone, punito per un bruttissimo fallo su Cordisco. Al 22’ Piazze calcia a rete, respinta da Cifarelli sulla ribattuta è lesto a ribadire in rete Lucas De Olivera, che mette dentro in vantaggio Elettra Marconia. Cordisco prova ad allungare il vantaggio, ma il suo tiro non trova la porta. Nei minuti di recupero Piazze sigla il tris, scavalcando il portiere con un bel tiro dalla distanza. “La coleta de Montevideo” confeziona la rimonta, mettendo a segno la sua undicesima rete in campionato. Vittoria di carattere quella ottenuta dai rossoblù, utile a confermare l’ottimo ruolino di marcia e mantenersi sulle tracce di Rotonda e Pomarico che precedono in classifica.

Tabellino

Montescaglioso: Cifarelli, Racamato, Russo, Martino, Bruno, Perrone (Basile), Simone, Capomaggio (Lasalvia), Abbrescia, Serina, Pizzolei;

A disp.: Pompeo, Di Lecce, Leccese, Montemurro, Quattromini, Riccardi, Sparapano;

All.: Passarelli;

Elettra Marconia: Marino, Layus, Continente, Amatulli, Palo (Checa), Cordisco, Casale, Oyuela (Piazze), Ouidrene, Rizzi (Mandile), De Olivera;

A disp.: Garofalo, Tricchinelli, Quinto, Piccirillo, Camara, Izzi;

All.: Finamore;

Marcatori: 45’ Abbrescia, 60’ Layus, 66’ De Olivera, 90’+2’ Piazze;

Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale; Assistenti: Catino e Ramunno di Venosa;

Classifica

Rotonda 60

Pomarico 57

Elettra Marconia 55

Città dei Sassi 53

Brienza 49

Tricarico 40

O. Venosa 39

Vultur Rionero 37

Paterno 30

A.C. Oppido 26

Ferrandina 24

Montescaglioso 22

Policoro 21

Moliterno 11

Castelluccio 10

Senise 7

