Condividi subito la notizia

L’Ente Pro loco Italiane Comitato Pugliese venerdi 24 marzo c.a., presso la sala convegni del museo civico in piazza Benedetto XIII° Gravina in Puglia (BA), terrà la Presentazione dell’Ente e di alcuni progetti che interesseranno la Puglia nei prossimi mesi. L’EPLI, il nuovo ente del sistema Pro Loco Italiano già riconosciuto dal RUNTS come ente associativo nazionale e presente in quasi tutte le regioni italiane, continua la sua fase di crescita e venerdì 24 marzo presenta il Comitato Regionale Puglia operativo dal 2022 e che oggi conta molte affiliate in tutte le province pugliesi. Sono stati invitati i Sindaci dei Comuni interessati ai diversi progetti, le associazioni e le pro loco affiliate per il 2023. Interverranno per l’occasione e moderati dal Dott. Francesco Mastromatteo Presidente Calcarea APS: Pasquale Ciurleo Presidente naz. EPLI che presenterà l’Ente Pro Loco Italiane, i servizi e le convenzioni, servizio civile universale, i progetti nazionali (Eplibriamoci, Cammini dei Templari, Agroarcheotrekking, Epli Social). Francesco Tarantini Presidente Parco Naz. Alta Murgia che presenterà il progetto Geoventi MurgeoPark e Oronzo Rifino Presidente Epli Puglia che presenterà il progetto Agro Archeo Trekking candidato all’avviso Geoventi e ammesso con Patrocinio e contributo del Parco Alta Murgia e che gode del Patrocinio gratuito di Puglia Promozione dei comuni di Altamura, Cassano Murge, Santeramo in Colle, Gravina in Puglia e Poggiorsini. Un programma di eventi fra Natura, Cultura Sport con itinerari di visite guidate, trekking, convegni, storie di tradizioni culinarie e degustazione prodotti tipici. Rosamaria Derosa Vice Presidente naz. CNA illustrerà il programma di valorizzazione dell’Artigianato tipico in collaborazione con EPLI e che con l’ausilio delle associazioni affiliate mira ad individuare gli artigiani tradizionali e artistici nei diversi comuni pugliesi. Si è avviato proprio dalla città di Gravina grazie al sostegno dell’Assessore Antichi Mestieri Comune di Gravina in P. Marienza Schinco che da subito ha sposato il progetto concedendo il Patrocinio Morale e il suo intervento mira proprio alla Valorizzazione degli antichi mestieri; Oronzo Rifino Epli Puglia presenterà il progetto “Amica dell’Artigianato Tipico” e la consegna delle targhe/insegne alle Botteghe ceramica e terracotta tradizionale di Gravina in Puglia; tali insegne hanno lo scopo di dare una maggiore visibilità agli artigiani e la garanzia per i consumatori/turisti, in cerca di manufatti tradizionali e tradizionali, che le Botteghe sono state selezionate da EPLI Puglia e CNA nel rispetto delle norme.

Infine toccherà a Enzo Dota Referente Rete del Mediterraneo presentare il progetto LocalTourism.it che è il nuovo paradigma nei settori dell’enogastronomia cultura e turismo motivazionale. Il progetto Local Tourism.it interessa nello specifico i produttori e trasformatori della gastronomia, delle strutture ristorative e quelle ricettive. Local Tourism.it si pone come nuovo modello di promozione territoriale. Per le conclusioni toccherà alla Senatrice Maria Nocco (componente Commissione Bilancio) informare la platea degli impegni del Governo per il recupero e lo sviluppo delle aree interne mentre a Pasquale Ciurleo Presidente naz. EPLI e Oronzo Rifino Presidente Regionale EPLI Puglia i saluti finali e i ringraziamenti. Con preghiera di diffusione Ufficio Pubbliche Relazioni Epli Puglia 22 marzo 2023.

Hits: 1

Correlati