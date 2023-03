Condividi subito la notizia

enerdì sera una manifestazione dedicata ai più piccoli inaugura un fine settimana ricco di eventi. L’Associazione Extravaganza, organizzatrice dell’evento Innamòrati a Martina/Innamoràti a Martina, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Europark, propone l’iniziativa “Disegna l’amore e sali in giostra!”. Venerdì 3 Marzo, dalle 18.00 alle 19.30 tutte le bambine e i bambini (fino all’età di 7 anni) che consegneranno alla cassa un loro disegno su foglio A4 dedicato all’amore, potranno effettuare un giro gratuito sulla giostra ubicata in Piazza XX Settembre. I disegni successivamente saranno allocati nella Casetta di Cupido, posizionata in Piazza Roma fino a domenica 5 Marzo.

Alle 21.00, nell’ambito della Stagione Teatrale, promossa dal Comune di Martina Franca, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, la Compagnia Le Quinte, diretta da Pasquale Nessa, porterà in scena “L’Avaro” di Molière.

Sabato 4 Marzo alle 17.00, in Sala Consiliare sarà presentato il volume “Il Pastore Mite. Alberico Semeraro”, in occasione dell’inizio della causa di beatificazione del vescovo martinese, a cui parteciperanno l’autore S.E. Mons. Francesco Gioia. All’evento, oltre alla presenza di illustri ospiti, parteciperà S.E. Rev. Mons. Filippo Santoro. L’incontro sarà moderato da Ottavio Cristofaro.

Alle 20.30, presso l’Auditorium Divino Amore, andrà in scena lo spettacolo dedicato alle vittime dell’Olocausto, “Dal filo spinato all’eternità”, con la compagnia Cèttèatre.

Domenica 5 Marzo, alle 18.00, l’artista Loredana Maffei inaugurerà la sua mostra “Il viaggio di una donna”, a cui interverrà l’Assessore alla Cultura del Comune di Locorotondo, Ermelinda Prete e l’Assessore alle Attività Culturali del Comune di Martina Franca, Carlo Dilonardo.

In serata, alle 20.30, in occasione dei vent’anni dal concerto a Martina Franca e ad ottanta anni dalla nascita di Lucio Dalla, al Piccolo Teatro Comunale “Valerio Cappelli” andrà in scena lo spettacolo-concerto “Dalla80Carone”, un intimo ed emozionante viaggio nelle musiche dell’artista bolognese che vedrà sul palco, il cantautore Pierdavide Carone e un sestetto di straordinari musicisti, diretto dal maestro Antonio Palazzo.

“Un fine settimana dedicato all’intera cittadinanza con eventi e iniziative di elevato profilo artistico e culturale, con un’attenzione anche ai nostri piccoli cittadini grazie al sostegno del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale”, evidenzia l’assessore allo Spettacolo Carlo Dilonardo.

