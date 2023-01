Condividi subito la notizia

La Sirio Studios seleziona comparse di età compresa tra i 18 e i 65 anni per la serie tv “il caso Claps”, valida per tutto il territorio regionale. La selezione si terrà a Potenza nei giorni 14 e 15 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 presso il Centro Sociale Malvaccaro via R. Danzi 29, rione Malvaccaro. Per info e prenotazioni rivolgersi al 3486584480/3489136151 oppure scrivere a castingsiriostudios@gmail.com