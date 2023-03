Condividi subito la notizia

Anche a Martina Franca il professore più amato dagli studenti e dal web! La RTI SOCIOCULTURALE-TITANIUM nell’ambito delle iniziative BIBLIOLAB ha organizzato per il mattino di mercoledì 5 aprile presso il Palazzetto dello Sport PalaWojtyla l’incontro del Prof. Schettini con gli alunni di Martina Franca.

Parteciperanno all’iniziativa gli alunni del Liceo Classico Scientifico “Tito Livio”, l’.I.C. “Giovanni XXIII”, e l’.I.C. “Marconi” che hanno accettato con entusiasmo l’invito rivolto anche ai docenti.

L’incontro si aprirà con i saluti del Sindaco del Comune di Martina Franca Gianfranco Palmisano e dell’Assessore alle Attività Culturali e allo Spettacolo Carlo Dilonardo. Seguirà l’intervento della RTI Socioculturale-Titanium a cura di Angela Raguso: “Abbiamo voluto invitare il Prof. Schettini, molto amato dai giovani, al fine di presentare loro i nuovi servizi e i nuovi spazi della biblioteca di comunità, da vivere come luogo di incontro e socializzazione oltre che di lettura e studio. Inoltre nella nostra biblioteca, i ragazzi troveranno una fornitura sempre aggiornata e cospicua di libri di ogni genere adatti a tutte le fasce di età, che potranno prendere in prestito.”

Il prof. Schettini è una star del web con 900 mila follower su tiktok, 600 mila su Instagram, 700 mila su facebook e 400 mila su Youtube: è uno dei “prof-influencer” più amati del momento perché riesce a spiegare concetti “astrusi” in maniera diretta e comprensibile.

La fisica è una scienza fondamentale per comprendere il mondo che ci circonda ed è di grande importanza creare occasioni per far nascere negli studenti un interesse nei confronti di questa disciplina. Durante l’incontro, però, il prof. Schettini si soffermerà, in particolare, sull’importanza della lettura nella crescita personale, per lo sviluppo dell’autostima e della capacità comunicativa.

Per informazioni è possibile rivolgersi alle operatrici della RTI presenti nella Biblioteca di Comunità il lunedì e il mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, e il venerdì e il sabato, dalle ore 17.30 alle ore 20.00 oppure inviare una mail a martinafrancabiblioteche@socioculturale.it

