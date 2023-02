Condividi subito la notizia

Il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano è stato ricevuto questa mattina, presso il Ministero della Salute, dal Sottosegretario Marcello Gemmato. “È stato un incontro costruttivo e cordiale che è servito a porre alla sua attenzione le tante problematiche che attanagliano il mondo della sanità e le idee che la UGL Salute ha per restituire dignità e forza agli operatori, riconoscendo loro il grande ruolo svolto durante l’emergenza covid” dichiara con soddisfazione Giuliano. “Ci sono tante criticità – prosegue il sindacalista – nella sanità pubblica come in quella privata. Abbiamo discusso vari temi tra cui: la carenza strutturale degli organici, gli emolumenti degli operatori da adeguare alla media europea, lo stato attuale dei pronto soccorso, le aggressioni cui è costantemente vittima il personale, i contratti delle Rsa fermi da troppo tempo. Veniamo da un passato in cui la sanità è stata impoverita da tagli scellerati e di fronte c’è tanta strada da percorrere. Nel Sottosegretario Gemmato abbiamo trovato un interlocutore attento alle nostre istanze e ai problemi che, oggi, attanagliano il SSN. Abbiamo garantito a lui, e al Ministro Schillaci, il nostro sforzo propositivo per una riforma che possa garantire il ruolo centrale degli operatori e cure adeguate a tutti i cittadini italiani” conclude Giuliano.

