L’Arma dei Carabinieri, anche per l’anno scolastico in corso, come già avvenuto in passato, sta assicurando il proprio contributo alla formazione della “Cultura della legalità”, attraverso incontri didattici programmati sia presso gli istituti scolastici che con visite degli studenti alle caserme in cui hanno sede i Reparti dell’Arma, in particolare i Comandi di Stazione e Compagnia, capillarmente distribuiti su tutto il territorio potentino.

In tale ottica, nella mattinata di giovedì 26 gennaio, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Potenza, Maggiore Alberto Calabria, unitamente al Comandante della locale Stazione Carabinieri, ha tenuto un incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Potenza.

All’evento, svoltosi alla presenza delle tre insegnati della classe, gli alunni hanno mostrato vivo interesse ed entusiasmo per l’iniziativa.

L’Ufficiale, dopo essersi soffermato su temi attualissimi, afferenti alla “Legalità”, al rispetto delle regole e dell’ambiente, si è complimentato con gli alunni per i disegni realizzati in occasione della cerimonia relativa all’Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri e consegnati al Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, ringraziando il personale docente per la lodevole iniziativa ed in particolare i bambini autori delle opere.

A rendere ancora più speciale la giornata è stato l’invito agli alunni, accompagnati dai loro genitori, nonché agli insegnanti a visitare la caserma intitolata alla Medaglia d’Oro al Valore Militare alla memoria “Ten. Orazio Petruccelli”.

Nel corrente anno scolastico, saranno svolti numerosi analoghi incontri da parte di Ufficiali del Comando Provinciale di Potenza, con lo scopo di illustrare ulteriori argomenti, anche di natura storica, proporre le attività d’istituto dei Reparti Speciali dell’Arma, assicurare un apporto per accompagnare gli studenti nelle loro future scelte, anche lavorative, cercando di infondere nei giovani la legalità ed altri principi ad essa strettamente connessi.

