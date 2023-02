Condividi subito la notizia

Sarà inaugurata Venerdì 24 Febbraio, alle 18.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo Ducale di Martina Franca, la mostra denominata “Ucraina: Crocevia dei Mondi” dell’artista Yana Chebotova, docente di arte-terapia presso l’Università Pedagogica Nazionale “Hs Skovoroda” di Karkiv. All’iniziativa patrocinata dal Comune di Martina Franca, per il tramite dell’Assessorato alle Attività Culturali, parteciperà la prof.ssa Giulia Basile e la soprano Caterina Chebotova.

“Ad un anno dall’inizio del conflitto russo-ucraino – evidenza l’Assessore alle Attività Culturali, Carlo Dilonardo – abbiamo accolto con grande interesse la proposta della pittrice Chebotova proprio per sottolineare l’importanza dell’arte come mezzo comunicativo ed espressivo. Una mostra di grande intensità che vuole essere un’ulteriore momento di riflessione destinato alla comunità, per parlare di una guerra che ha travolto le vite di numerosi cittadini e che vuole sottolineare i valori della libertà e della pace”.

La mostra resterà aperta fino al 6 marzo

