A partire da oggi, sul raccordo della A2 Potenza-Sicignano, sarà possibile viaggiare su entrambe le careggiate in direzione di Potenza per oltre 2,5 chilometri per l’apertura anticipata di tre viadotti del raccordo autostradale: Vose, Cataldo e Agoglia.

Lo ha reso noto l’Assessore alle infrastrutture Donatella Merra che ha espresso soddisfazione per lo sforzo compiuti dalle imprese e da Anas, come richiesto dalla stessa Regione.

È stata impressa una accelerazione al cronoprogramma dei lavori – ha dichiarato l’Assessore – andando anche oltre le aspettative, con l’intento di alleggerire e ridurre i disagi all’utenza e garantire una circolazione in sicurezza.

La Regione e l’Assessorato – ha dichiarato l’Assessore Merra – stanno seguendo i lavori per assicurarsi che non vi siano intoppi e si proceda rapidamente con le altre attività previste, per restituire alla Comunità un’arteria adeguata e funzionale. Abbiamo effettuato, in questi mesi, una serie di sopralluoghi sulla strada e ne abbiamo già programmati altri, da effettuarsi nelle prossime settimane, per continuare il monitoraggio degli ulteriori avanzamenti.

Queste opere sono strategiche per la loro posizione e per il notevole flusso di veicoli che insiste sui tratti in questione.

La dismissione dei cantieri, che libera il percorso tra gli svincoli di Balvano e Picerno agevolando il raggiungimento del Capoluogo, dopo la conclusione dei lavori di manutenzione, è un altro passo verso la completa finalizzazione dell’arteria.

Rammentiamo – ha concluso l’Assessore Merra – che sono stati investiti più di 100 mln di euro per intervenire su 20 viadotti e 3 gallerie, pertanto parliamo di opere cruciali per la viabilità regionale che hanno richiesto e richiedono la massima condivisione degli impegni e degli sforzi da parte di tutti gli attori in campo.

Grazie alle sinergie che siamo riusciti a stabilire contiamo di portare a termine i lavori entro i termini prefissati, a tutto vantaggio della Comunità e del suo rilancio che passa da una viabilità sempre più performante e appropriata.

