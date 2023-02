Condividi subito la notizia

Grande partecipazione per il Carnival Party svoltosi ieri sera in una piazza Elettra gremita di maschere e mascherine in festa. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Marconia, con il patrocinio del Comune di Pisticci, ha coinvolto grande e piccini in balli e musica dal vivo, grazie all’animazione dello staff di Radio Laser.

«Possiamo dirci davvero molto soddisfatti di come sia andata la serata – commenta Pasquale Malvasi, presidente della Pro Loco Marconia – tutto si è svolto all’insegna dell’educazione e del rispetto, fattori purtroppo non più scontati, soprattutto in eventi che prevedono la partecipazione di un gran numero di persone. Doveroso il ringraziamento alla giunta comunale, e alla persona del vicesindaco Rossana Florio e del nostro primo cittadino, che hanno creduto nel progetto presentato».

Grande lo stupore per i bambini, tra artisti mangiafuoco e gli appariscenti abiti dei ballerini brasiliani. «Portare avanti i colori e i valori del Carnevale, questa l’idea di fondo – aggiunge Franco Tornese, vicepresidente Pro Loco – speriamo di aver regalato un sorriso anche agli adulti, la possibilità di lasciarsi indietro, anche se per poche ore, gli affanni e le preoccupazioni della vita quotidiana, semplicemente, festeggiandola».

«Uno stimolo allo stare insieme, alla gioia della condivisione di essere una comunità, questo è quello che vogliamo trasmettere attraverso le nostre iniziative» conclude Malvasi.

Simona Pellegrini

