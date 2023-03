Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Tutta la storia della municipalità pisticcese dal dopoguerra ai nostri giorni, ma non solo. Un interessante evento culturale della nostra città dal titolo significativo “La politica e i suoi uomini”, a firma del compianto Leonardo Calciano, che nel 2010 fu celebrato nella sala consiliare del comune, alla presenza di autorità, critici letterari e di un pubblico appassionato agli eventi politici della nostra città. Un racconto preciso e documentato in un volume di circa 250 pagine, in bella veste tipografica (Edizioni SETAC in Europa, di Michele Sisto) riccamente illustrate, con l’obiettivo principe di una attenta ricostruzione storica e cronologica delle vicende amministrative di Pisticci, attraverso foto inedite, dati precisi e cronologici, frutto di lunga, attenta, puntuale e meticolosa ricerca. Il lavoro, firmato da Dino Calciano, consigliere comunale e provinciale di provate capacità amministrative, da sempre un appassionato della politica a cui ha riservato gran parte del tempo della sua vita. Testo importante, forse il primo del suo genere in Basilicata – con lo scopo di informare i pisticcesi sulla loro storia e a ricordare a tutti, gli eventi più importanti e significativi degli anni della storia politica locale, dal 1945 ai nostri giorni. Calciano ha raccontato i giorni felici e meno felici di Pisticci, quelli della gloria ma anche i tempi della disillusione. Trionfi e mediocrità della politica di una città, i sindaci- da Francesco Pastore ad Alessandro Bruni a Nicola Cataldo, Domenico Giannace, Rocco Grieco, Nicola e Gaetano Michetti, Gianni Polidori, Giovanni D’Onofrio, Giovanni Modugno, Vittorio Vitelli, Giovanni Giannone, Pasquale Bellitti, fino a Michele Leone – i consiglieri comunali, provinciali, regionali e i commissari prefettizi. La prima edizione, si fermava appunto agli eventi del 2010, anche se l’autore successivamente curava personalmente un aggiornamento al suo impegnativo lavoro, la cui ristampa non fu purtroppo possibile per la sua immatura dipartita. Ora il libro, sempre per le EDIZIONI SETAC IN EUROPA, è tornato aggiornato a tutto il 2022, con gli eventi politici degli ultimi 12 anni, con la elezione dei sindaci Vito Di Trani, Viviana Verri e Domenico Albano, la nomina di 3 pisticcesi nel consiglio provinciale, Andrea Badursi, Viviana Verri e Rossana Florio e del Consigliere Regionale, poi anche Assessore, Nicola Benedetto, oltre alla elezione del secondo parlamentare pisticcese, dopo l’on. Cataldo, nella persona della giovane Grazia Di Maggio eletta nella Lista di FdI, in un collegio lombardo dove vive. Il nuovo volume, aggiornato e appena ristampato, sicuramente, ha reso felice il suo autore, da lassù. E questo, per un motivo di “completezza” dell’opera pensata e scritta dallo stesso, che aveva avvertito in se, nella sua “pisticcesità”, necessità, passione e dovere di rendersi testimone della piccola grande storia quotidiana della nostra terra, per trasmetterla attraverso centinaia di nomi e volti che non possono essere dimenticati, non tralasciando NESSUNO, raccontando gli aspetti della vita, entusiasmi, ansie, speranze, illusioni di chi ha contribuito a fare la storia della nostra comunità, parte importante di una regione afflitta e tormentata, che cerca disperatamente la sua rinascita. “Ricostruire – spiegava l’autore – è un’azione faticosa, di responsabilità, ma anche nostalgica, un tuffo nel passato per far emergere le “istantanee” di uno spaccato storico, punteggiato dai protagonisti della cosa pubblica”. Per questa non facile ricostruzione, Leonardo ci ha provato, ma soprattutto ci è riuscito, guadagnandosi un riconoscimento unanime, che vuole essere motivo di orgoglio non solo per lui, che non c’è più, ma per tutte quelle migliaia di pisticcesi a cui la preziosa opera di Calciano è diretta e per la sua famiglia a cui Calciano l’ha amorevolmente dedicata.

