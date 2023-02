Condividi subito la notizia

Viggiano, 17 febbraio 2023 – Gli operatori delle strutture stimano oltre 10.000 presenze relative ai primi due week-end di apertura del Comprensorio Sciistico della Montagna Grande di Viggiano.

Grande soddisfazione per il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala: “da due settimane registriamo il sold-out di tutte le strutture ricettive della montagna, del nostro comune, e dell’intera Val d’Agri. Sono tantissimi i turisti e gli appassionati provenienti dalla Puglia, dalla Campania ma anche dalla provincia di Matera. Nonostante i numeri da capogiro che stiamo registrando, vogliamo organizzarci per accogliere ancora più persone: ci stiamo impegnando per ampliare i parcheggi e per ottimizzare gli spazi. Ad ogni modo, non si registrava un entusiasmo simile da almeno trent’anni.

Voglio sottolineare, inoltre, che Montagna Grande vuol dire anche Sport e Scuola: sabato 18 febbraio, alle ore 14, le nostre piste ospiteranno il “Trofeo Alta Val d’Agri“. Si tratta del primo evento di Sci Alpino della Federazione Italiana Sport Invernali che viene organizzato in Basilicata dopo moltissimi anni.

Abbiamo, infine, siglato delle convenzioni con numerosi Istituti Scolastici per permettere agli studenti di avvicinarsi allo sci. Accordi che prevedono condizioni economiche vantaggiose per i ragazzi, i quali potranno imparare e divertirsi sotto l’attenta supervisione degli istruttori.”

Dopo gli straordinari successi di pubblico delle ultime settimane, lo staff di Viggiano Sci, ha annunciato l’apertura COMPLETA di tutti gli impianti a partire da sabato 18 febbraio e fino a domenica 26 febbraio.

Si tratta del “Carnaval” della Montagna Grande!

Hits: 3

Correlati