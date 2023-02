Condividi subito la notizia

Il Festival del Mandolino si congeda con un imperdibile appuntamento il prossimo 5 febbraio alle ore 19.00, nella splendida cornice della Chiesa Madre di S. Nicola di Mira a Vietri di Potenza.

Ad esibirsi, infatti, il Quintette Pincèe, composto da Pietro Santarsiero alla chitarra, Tiziano Palladino al mandolino, Luca Fabrizio al mandolino, Marco Sacco al mandolino e Italo Zaccagnino al contrabbasso, supportati dalla soprano Antonella Tatulli.

È questo l’ultimo appuntamento stagionale del Festival, per la direzione artistica del M° Mauro Squillante, che quest’anno ha già fatto tappa a Craco, Grottole, Melfi, Avigliano e Napoli, con l’obiettivo dichiarato di far conoscere una realtà – quale quella dell’orchestra a plettro, nata ad Avigliano e tra le più importanti del meridione d’Italia – in primis in ambito regionale e, in un prossimo futuro, con progetti di sensibilizzazione a livello nazionale, attraverso una rassegna itinerante che possa al contempo abbracciare luoghi ricchi di storia e cultura.

L’evento è organizzato dalla rete “Musica a plettro”, composta dal Centro Permanente per l’Educazione Musicale “D. Manfredi”, da Labirinto Visivo Aps e dal Centro Studi Politeia, in collaborazione con l’Accademia Mandolinistica Napoletana.

La serata è realizzata grazie al sostegno della Regione Basilicata e col prezioso patrocinio da parte del Comune di Vietri di Potenza, che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa.

L’ensemble Quintette Pincèe, accompagnato dalla soprano Antonella Tatulli, si esibirà in un programma composito, che spazia tra generi musicali diversi per esaltare le specificità di uno strumento così versatile quale il mandolino.

Il Festival del Mandolino vedrà una sessione parallela di alta formazione aperta a tutti, con quattro appuntamenti nel mese di febbraio, curati dal M° Mauro Squillante ad Avigliano. Per maggiori informazioni sul corso e per iscrizioni è possibile scrivere a orchestraplettro.avigliano@gmail.com.

Per maggiori informazioni

Roberta Pecora 3407815658

Hits: 4

Correlati