«Con questo incontro avviamo un progetto editoriale ambizioso, sviluppato in collaborazione con l’associazione Riabitare l’Italia», spiega Angelo Salento, docente a UniSalento di Sociologia dei processi economici e del lavoro, «Vogliamo comprendere le crisi che il Salento sta attraversando – crisi ambientale, crisi economica, crisi della coesione sociale, crisi demografica – e soprattutto capire come superarle, mettendo al centro il benessere dei cittadini e la vivibilità del territorio. Negli ultimi due anni, nel Dipartimento di Scienze umane e sociali, abbiamo organizzato incontri di discussione con enti e associazioni che sviluppano azioni innovative per la vivibilità del territorio. Adesso portiamo a compimento quest’itinerario costruendo un volume corale, con il contributo di studiosi e di esperti di altissimo livello, per disegnare un quadro dei problemi e delle risorse che possiamo mettere in campo per rilanciare il Salento non soltanto come meta turistica, ma prima di tutto come contesto ad alta qualità della vita. Oggi il Salento è un grande laboratorio: è un contesto con molti problemi, ma anche con molte risorse e una grande vitalità. È per questo che l’associazione Riabitare l’Italia ha voluto unirsi a questo progetto editoriale: il Salento può fare scuola, in una sfida che riguarda in realtà molti contesti della Penisola».

Il 2 febbraio i lavori si apriranno alle ore 15 con i saluti istituzionali del Rettore Fabio Pollice e del Direttore di Dipartimento di Scienze umane e sociali Mariano Longo. Carmine Donzelli e Antonio De Rossi presenteranno poi “Il percorso di Riabitare l’Italia”; seguirà l’introduzione su “Un progetto editoriale per riabitare il Salento”, a cura di Angelo Salento e Francesco Curci. Su vari temi e problemi per la ricerca interverranno quindi Gianfranco Viesti (Economia e imprese), Fabio Pollice (Turismo), Angelo Salento (Benessere: redditi, ricchezza, economia fondamentale), Francesco Curci (Demografia, dinamiche insediative, policentrismo). Il dibattito conclusivo verrà aperto da Arturo Lanzani.

Il 3 febbraio i lavori riprenderanno alle ore 9 con gli interventi di Piero Medagli (Ambiente) e di Francesco Minonne e Fabiana Fassi (Agricoltura), seguiti da un dibattito aperto da Mimmo Cersosimo. Ulteriori relazioni saranno poi a cura di Serafino Celano e Sabrina Lucatelli (Aree interne) e Cosimo Chiffi (Mobilità), seguiti da un ultimo dibattito aperto da Filippo Barbera. Il commento finale è affidato ad Angela Barbanente, mentre le conclusioni saranno a cura di Sabrina Lucatelli, Francesco Curci e Angelo Salento.

In allegato il programma dettagliato.

Informazioni sull’associazione “Riabitare l’Italia”: https://riabitarelitalia.net

Lecce, 31 gennaio 2023

