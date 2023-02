Condividi subito la notizia

Qual è lo stato di salute del commercio di prossimità della città di Bari? Quali sono gli scenari e le tendenze in corso? Chi sono i nuovi protagonisti del commercio cittadino? Quali politiche pubbliche possono accompagnare i processi di trasformazione in atto?

Nell’ambito di d_Bari 2022-2024, il programma per il sostegno all’economia urbana, si terrà lunedì 27 febbraio, negli spazi di Porta Futuro 2, “Commercio Prossimo”, l’evento di presentazione e networking della nuova scena commerciale barese.

Commercio Prossimo vuole raccontare le politiche messe in campo dall’amministrazione comunale per supportare il tessuto del commercio cittadino, a partire dal processo e dai risultati del bando “Un negozio non è solo un negozio” che, dal luglio 2022, ha finanziato 94 proposte di sviluppo commerciale avanzate dai negozianti baresi.

Il programma dell’evento è stato costruito con il contributo diretto dei partecipanti, attraverso una call pubblica alla quale hanno partecipato 88 operatori commerciali della città, con altrettanti interventi.

Tutti gli interventi proposti sono stati suddivisi in sei stanze tematiche – “Commercio e attrattività della città”, “Commercio e Cultura”, “Commercio e Ambiente”, “Commercio e Comunità”, “Commercio e Benessere”, “Commercio e Inclusione” -, luoghi di presentazione e confronto sulle idee e i progetti che animeranno il commercio cittadino nel prossimo futuro. Ai lavori delle stanze tematiche parteciperanno gli assessori della giunta comunale in base alle rispettive competenze.

“In uno scenario urbano ed economico in continua trasformazione, il Comune di Bari intende sostenere il protagonismo dei commercianti considerandoli alleati strategici per la crescita della città – sottolinea l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Crediamo che gli operatori commerciali siano a tutti gli effetti attori urbani in grado di promuovere cultura, sostenibilità, aggregazione e sicurezza in un dialogo costante con l’amministrazione comunale. È questo il senso di Commercio Prossimo, che già nella fase preparatoria ha registrato l’interesse e la partecipazione attiva di molti operatori disposti ad offrire il proprio contributo in termini di competenze e progettualità”.

“L’appuntamento di lunedì prossimo – prosegue il vicesindaco Eugenio Di Sciascio – è stato immaginato come un’occasione di incontro e confronto tra commercianti, cittadini, imprese, operatori, categorie e istituzioni in un ambiente aperto, con l’obiettivo di consolidare quel clima di fiducia, scambio e collaborazione fondamentale per il progresso dell’intera città. Le trasformazioni in atto del tessuto commerciale urbano possono e devono essere accompagnate da politiche pubbliche capaci di intercettare e sostenere i cambiamenti con azioni di networking innovative”.

COMMERCIO PROSSIMO

La nuova scena commerciale a Bari

27 febbraio 2023 > Porta Futuro

14.30 >Welcome coffee

14:45 > Saluti e introduzione ai lavori

· Antonio Decaro (sindaco di Bari)

· Eugenio di Sciascio (vicesindaco)

· Carla Palone (assessora allo Sviluppo economico)

15:00 > Il programma d_Bari 2022 – 2024 e il bando Un negozio non è solo un negozio. A che punto siamo?

· Roberto Covolo (Comune di Bari, Economia urbana e sostegno alle iniziative imprenditoriali)

15:20 > Scenari e tendenze del commercio di prossimità a Bari

· Letizia Carrera (docente di Sociologia urbana, Università degli Studi di Bari)

15:40 > Città e terziario. Innovazione, Economia e Socialità

· Paolo Testa (Confcommercio – Imprese per l’Italia. Responsabile settore Urbanistica e Rigenerazione urbana)

· Leo Volpicella (Confcommercio Bari Bat)

· Raffaella Altamura (Confesercenti Bari)

16:00 > Apertura delle stanze tematiche

· Stanza 1

Commercio e Attrattività della città

Turismo, identità, tradizioni

Gran Caffè Imbriani

Welcome Tourist to Imbriani Caffè

Norcineria Paoletti

La Toscana a Tavola

Puglia Ceramiche

Un negozio di ceramiche a Bari Vecchia

Tickety Boo

Tickety Bike

Libreria Moonbook

Arte e cultura oltre i confini

Escape Campus

Escape by taxi

Travel Cafè Experience

Bari Virtual Tour

330 vini

La cultura del vino come vantaggio competitivo

Ristorante La Cecchina

La scuola del borgo

Osteria d’arte il Gallo e la Gallina

L’importanza dell’utilizzo di prodotti a KM 0

· Stanza 2

Commercio e Ambiente

Ecologia, riciclo, riuso, vintage, seconda mano

Pescivolanti

Vintage and more. Moda circolare, ulpycling e sostenibilità

Bidonville

Vintage Market Bari

DM Family Store

Aiutaci ad aiutare

Cima

Vestire pulito, sano e giusto

MyPhoneRepair

Tecnologia accessibile per tutti

UPULP

E-commerce e rimboschimento: digitale e pratiche ambientaliste

Anteprima

Armocromia, consulenza personalizzata e riciclo

Verdurè

MaterLab

Unsolomondo

La bottega: un’esperienza di giustizia sociale e solidarietà

Frog cafè sas

LAB-BAR: milkcofféhands

A.S.D. Big Air

Surf sharing

· Stanza 3

Commercio e Comunità

Spazi comuni, cittadinanza, scuole e associazioni

I Giardini di Frida

Vimini

Tychè

In cammino per una comunità sostenibile

Tabaccheria del Centro

Rilancio e rinnovamento del commercio di prossimità

ABK

Vivere sicurezza e privacy in modo consapevole

LAN Laboratorio Architettura Naturali

Lo Stabile. Colearning, coworking, coliving

Copynet

Il commercio che cambia. Nuovi scenari post-covid

Caffè Portineria

Portineria For Murat

Teatro Kismet

Kismet Community

BOBO Studios

Vetrina interattiva

Prinz Zaum

Da una libreria a un nuovo modo di pensare lo spazio

Loft

La bellezza salverà il mondo

MISURA Italia

Coworking e interior design program

Hotel Imago

Bari non ha il mare

Urban

La crescita di Urban

Calabrese Elettronica

L’evoluzione del retail marketing: la storia di un’impresa artigianale che lavora con la tecnologia

Bariè Eventi & Altro A.P.S

Progetto Bariè

Eleganza Italiana srl

Impresa didattica

Fioreria Padre Pio

Un fiore per grandi e piccini

· Stanza 4

Commercio e Benessere

Servizi alle persone, alle famiglie, agli animali

Natural Kind

Naturale è meglio

Kosmetica Point / Luvè

Bellezza consapevole: la nuova frontiera della cosmesi eco-dermacompatibile

Barbus

Formazione d’arte delle antiche barberie italiane

Megamamma

Una comunità che cresce

BarProject Academy

Bere responsabile

Impact Shop

Negozio aumentato

DIBAG Professionali

Un capello per la vita

Samuel

La bellezza nel pieno confort di una vetrina drink

Terza Luna

La casa delle erbe

Bariflex Materassi Artigianali

Un’attività artigianale a Bari dal 1926

Madre Natura

Madre Natura. Family Concept Store

By Pet

Free Pet

Centro Estetico Virginia Estetique

Amarsi oltre ogni violenza

· Stanza 5

Commercio e Cultura

Eventi, arte, intrattenimento

Portineria 21

La web radio di P21

AncheCinema

AncheCinema Green Ticket Drive

Atelier27

Book Swap

Danza e spettacolo

Non solo commercio

Pub On-Off Stuta la Capa

A pranzo dalla nonna

Alfio Cangiani

Radici

Cacucci editore

Cultura sotto la copertina

New Record

Un negozio di dischi a Bari

Manu122

Fashion Bari

Cinema Esedra

Il cinema delle meraviglie

Fashion Service

Tradizione e innovazione

Nicola Milella

Style e fashion coaching

Leccisi Collection

Dialoghi, di persone e di luoghi

Interno 12

L’evoluzione di uno store

MISIA Arte

Trasportare l’arte nel quotidiano

Svoltastorie libreria per ragazzi/e

Crescere insieme. Storie e spazi da condividere

· Stanza 6

Commercio e Inclusione

Welfare, educazione e inserimento socio-lavorativo

Gola Bistrot

Le mani in pasta

Libreria Liberrima

Blind Book Bari

La bottega del caffè

Silver Caffè

Biancofarina

Giorni felici di trasformazione e degustazioni

I’m Droid

Un monopattino non è solo un monopattino

Just Training

Just Training si racconta

Pizzeria Cassano

Pizza & Villaggio

Piccoli Desideri

ConsapevoLeggiamoci

Lorusso Motors

First Steps. Guida in sicurezza

Ottica Allegrini

Vediamoci un po’ tutti

Centro Ottico DMG

Con gli occhi del domani

Centri Odontoiatrici Specialistici

Un dentista per tutti

Calamarè

In cucina con noi

Glamcode Italia

Una poltrona dedicata

Il nero sfina

Co-marketing tra attività

Free style parrucchieri

Niki & A.I.STOM.

Terrena srls

Responsabilità sociale d’impresa nel commercio locale

SAMOA S.R.L.

BELUGA – Ristorazione diversificata.

