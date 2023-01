Condividi subito la notizia

Nel Programma culturale “Castellaneta si Racconta-Appuntamenti con la

Storia“, Venerdì 27 Gennaio 2023 in occasione della “Giornata

Internazionale della Memoria” alle ore 19.00 presso le OMC – Officine

Mercato Comunale a Castellaneta si terrà un’importante appuntamento,

dove l’associazione Culturale Amici delle Gravine di Castellaneta in

collaborazione con il Comune di Castellaneta, gli Istituti Scolastici

Superiori M. Perrone e Quinto Orazio Flacco hanno organizzato un

incontro-dibattito per ricordare un momento storico che coinvolge le

coscienze di tutto il mondo.

L’arte, la letteratura, la cinematografia e tutte le varie forme

artistiche hanno dato il loro contributo per commemorare la SHOAH.

Attraverso semplici considerazioni riguardanti queste produzioni,

cercheremo di analizzare e trovare un insegnamento per i giorni attuali

attraverso una riflessione condivisa in modo da soffermarsi a ricordare

quello che non dovremmo MAI DIMENTICARE.

Tra gli ospiti della serata, il Vescovo della diocesi di Castellaneta

Mons. Sabino IANNUZZI e cariche militari, relatore della serata il Dott.

Donato Sasso.

A conclusione della serata la visita negli ipogei dell’ex mercato

comunale, dove l’artista Vito Addabbo per l’occasione ha realizzato una

suggestiva installazione dal titolo: “THEM”. INGRESSSO LIBERO.

Hits: 3

Correlati