Nell’ambito della stagione teatrale 2022/23 realizzata dal Comune di Bari in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese, prende il via questo pomeriggio, negli Spazi dell’Accademia del Cinema Ragazzi, il laboratorio teatrale “I percorsi della prosa”, ideato da Dante Marmone e condotto da Tiziana Schiavarelli, che si inserisce nel più ampio progetto di formazione del pubblico “Laboratorio teatrale urbano”, destinato agli abitanti dei quartieri Libertà, San Pio e San Paolo e agli ospiti dell’Istituto Penitenziario della città di Bari.

Il percorso nasce per lanciare prospettive, aprire dimensioni collettive e al contempo innovative, coinvolgendo attivamente gli abitanti di alcune zone periferiche della città con la ferma convinzione che la cultura sia una pratica adatta a tutti, oltre lo stereotipo del teatro borghese ed elitario.

L’intento del laboratorio “I percorsi della prosa” è quello di comunicare ai giovani partecipanti le tante linee di scrittura, e quindi di realizzazione scenica, che si possono realizzare attraverso il teatro, in quanto ogni autore e ogni spettacolo hanno una propria visione che li differenziano dagli altri.

Due gli spettacoli scelti: “Cyrano De Bergerac” di Edmond Rostand (in programma al Teatro Piccinni in esclusiva regionale dal 19 al 22 gennaio), con adattamento e regia di Arturo Cirillo, e “Enrico IV” di Luigi Pirandello (in programma al Teatro Piccinni dal 9 al 12 marzo), con adattamento e regia di Luca De Fusco.

I due spettacoli hanno in comune il “segreto”: nel Cyrano è l’amore disperato del personaggio per Rossana, sua cugina, innamorata però di un altro; nell’Enrico IV il segreto è la falsa pazzia come rifugio per le paure e le delusioni del personaggio. Ma i percorsi di scrittura sono diversi, il primo segue quello del fine Romanticismo ottocentesco, il secondo del Verismo della prima parte del Novecento.

“Anche quest’anno, d’accordo con il TPP e grazie al coinvolgimento di attori di grande esperienza, alla programmazione ufficiale della stagione di prosa affianchiamo un percorso di educazione alla fruizione teatrale che conduce gli spettatori nel cuore e nella mente degli autori per comprenderne le ragioni profonde e per scoprire come la messa in scena di un testo passi tanto per le scelte registiche quanto per il talento e la sensibilità degli attori coinvolti – commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. In questo caso la scelta di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli come ideatori e curatori è garanzia di un percorso di avvicinamento a due grandi classici del teatro che saprà essere al tempo stesso coinvolgente, arguto e sorprendente e conquistare nuovo pubblico. Le attività del laboratorio teatrale urbano rispondono appieno alla nostra scelta di investire nelle aree periferiche della città portando cultura ed esperienze di formazione inclusive che puntino sulla qualità delle proposte e sul coinvolgimento, specie dei più giovani”.

Il Laboratorio

Saranno scelte scene salienti dei due spettacoli e da lì si entrerà nello studio dei personaggi, del loro ruolo e della loro caratterizzazione. Gli attori interpreteranno le scene scelte per dimostrare ai ragazzi le varie tecniche interpretative, la mimica, il linguaggio del corpo. Ma anche l’importanza del ritmo recitativo, delle pause e di quelle colorazioni che danno senso al personaggio. I ragazzi saranno chiamati a ripetere ciò che hanno visto fare dagli attori. Durante questa fase si discuterà delle diversità di scrittura scenica dei due autori e della loro creatività incanalata in una struttura teatrale. Al termine del laboratorio i ragazzi si esibiranno in una sorta di prova generale conclusiva.

Ogni laboratorio è rivolto ad un numero di 20 partecipanti al massimo. È prevista la gratuità dell’ingresso a teatro per i due spettacoli inseriti nel percorso e un servizio navetta gratuito per il trasporto al Teatro Piccinni e ritorno.

Calendario Incontri

c/o ACCADEMIA DEL CINEMA RAGAZZI (Piazzetta Eleonora 1 – Bari)

dalle 17.30 alle 19.00

· Martedì 17 gennaio

· Martedì 24 gennaio

· Martedì 14 febbraio

· Martedì 28 febbraio

· Martedì 7 marzo

Visione condivisa degli spettacoli

Giovedì 19 gennaio

ore 19.30

Arturo Cirillo

Cyrano De Bergerac

di Edmond Rostand

adattamento e regia Arturo Cirillo

Giovedì 9 marzo

ore 19.30

Eros Pagni

Enrico IV

di Luigi Pirandello

adattamento e regia Luca De Fusco

