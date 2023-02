Condividi subito la notizia



Torna l’appuntamento con la rassegna “Ai Monologhi del Giovedì” organizzata dal Circolo Culturale La Scaletta e dall’associazione MetaTeatro.

Giovedì 23 febbraio 2023 con inizio alle ore 19.30, nella sede del Circolo La Scaletta in Via Sette Dolori a Matera, Emilia Fortunato porterà in scena lo spettacolo “Tre passi sulle nascite” scritto da Emilio Andrisani.

Il monologo affronta il tema della maternità e lo racconta nella sua essenza più profonda analizzandolo da tre diversi punti di vista.

“Tre sono infatti – spiega il presidente del Circolo La Scaletta Paolo Emilio Stasi – le protagoniste del testo teatrale, accomunate dal coraggio, dalla forza e dalla determinazione a non voler rinunciare alla maternità, ma anche dall’intensa sofferenza che ciascuna di esse è costretta a provare nel sentirsela negare, strappare e rendere difficile a causa dell’indifferenza e degli stereotipi di un ambiente malato e imbrigliato da dinamiche complesse.

Sulla scena Emilia Fortunato farà vivere le esperienze di queste tre donne in un’altalena di forti emozioni e di sentimenti contrastanti che in maniera empatica coinvolgeranno il pubblico”.

Il cartellone della rassegna prevede nelle settimane successive, le esibizioni di Emilio Andrisani, Lello Chiacchio, Monica Ambrosecchia e Ulderico Pesce che si esibirà il 23 marzo dopo il rinvio dello spettacolo programmato inizialmente per il 16 febbraio scorso.

