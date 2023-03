Condividi subito la notizia



“Cittadinanza globale, sostenibilità e legalità a scuola: contrastare il bullismo e il cyberbullismo” è il tema del seminario in programma mercoledì 29 marzo 2023 all’Università del Salento: l’appuntamento è alle ore 11 nell’aula 5 dell’edificio 6 del complesso Studium 2000 (via di Valesio, Lecce); l’incontro è organizzato dal corso di laurea in “Scienze della formazione primaria”, che prepara i/le futuri docenti della scuola dell’infanzia e primaria.

Spiegano gli organizzatori: «Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni caratterizzati da manifestazioni violente e intenzionali, di tipo verbale, fisico e sociale, che interessano tutti gli ordini e gradi di scuola, ma ancora di più il primo ciclo di istruzione. Secondo i dati della Sorveglianza Health Behaviour in School – aged Children – HBSC Italia 2022, gli atti di bullismo subìti a scuola sono più frequenti negli alunni più piccoli (11-13 anni) e diminuiscono al crescere dell’età. Si delinea quindi una vera e propria emergenza educativa, che richiama alla responsabilità e all’intervento il contesto scuola e i docenti».

Nel corso del seminario interverranno la Presidente del corso di laurea in “Scienze della formazione primaria” Stefania Pinnelli, i docenti del Dipartimento di Scienze umane e sociali Andrea Fiorucci, Vincenzo Lorubbio ed Elisa Palomba e l’ispettore della Polizia di Stato Antonio Quarta, che presenterà un quadro del fenomeno nel territorio di riferimento, fornendo indicazioni specifiche e operative alle figure coinvolte nel contesto scolastico.



Lecce, 28 marzo 2023

