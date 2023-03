Condividi subito la notizia

Non ha nessun senso vietare la trasferta di Milano ai residenti in provincia di Lecce con la motivazione di evitare incroci pericolosi con altri tifosi.

A parte che sono del parere che questi sono messaggi sbagliati perchΓ© svelano un’incapacitΓ di controllo verso delle frange isolate di violenti, che in cuor loro in questo modo si sentono importanti, e si penalizzano le famiglie che avevano deciso di passare un weekend a Milano, per visitare la cittΓ e per tifare per la propria squadra del cuore, ed altri che unendo l’utile al dilettevole, partivano per andare a trovare i figli.

Ho tanti amici che perderanno soldi di prenotazioni e questo non va bene. Vero Γ¨ che sarΓ rimborsato il costo del biglietto dello stadio ma perchΓ© venderli prima e poi decidere di bloccare?

Si parla anche (polemiche social) di evitare un incontro – scontro tra leccesi e baresi.

Proprio il capoluogo pugliese si trova a 150 chilometri da Lecce, in linea retta, sulla dorsale adriatica, e quindi Γ¨ sempre strada di passaggio per ogni trasferta, che facciamo vietiamo ogni tipo di spostamento?

Spero che si ritorni su questa assurda decisione perchΓ© limitare la libertΓ delle persone Γ¨ l’azione piΓΉ sbagliata che possa esistere.

Paolo Pagliaro per Il Salento

Consigliere Regionale

