“Le notizie da Maratea, alla cui comunità va il mio pensiero e il mio impegno, ci impongono di fare il punto della situazione per quanto riguarda il dissesto idrogeologico in Basilicata. Come è rilevabile consultando la documentazione online – http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/category/relazioni/ – i due dirigenti della Regione Basilicata che si sono alternati in questo incarico, Domenico Tripaldi in carica dal 20 maggio 2020 al 6 luglio 2022, e Giuseppe Galante che da quella data gli è subentrato, hanno svolto il loro compito con dedizione, e peraltro a titolo gratuito come previsto dal decreto di nomina, completando le procedure di appalto e i decreti di liquidazione per una serie di interventi e realizzando le relative intese con oltre 10 Comuni lucani per queste attività. Il che testimonia l’impegno del governo regionale, che nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, non ha fatto mancare il proprio sostegno agli enti locali per le attività di mitigazione del rischio idrogeologico. Così come siamo impegnati ad affrontare tutte le emergenze che si stanno verificando in queste settimane a causa del maltempo, a partire da quella in atto a Maratea”. È quanto dichiara in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

