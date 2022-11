Condividi subito la notizia

“Le enormi potenzialità del territorio e l’attuazione del piano strategico nazionale di economia circolare previsto nel programma di governo dell’Italia, in grado di ridurre il consumo delle risorse naturali, aumentare il livello qualitativo e quantitativo del riciclo dei rifiuti, ridurre i conferimenti in discarica, trasformare il rifiuto in energia rinnovabile attraverso la realizzazione di impianti innovativi e sostenibili, sono stati alcuni dei temi al centro dell’incontro con il sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala”. Lo fa sapere il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia. “Abbiamo affrontato anche altri problemi del territorio, da quelli infrastrutturali alla necessità di potenziare i servizi già presenti, fiduciosi che il governo regionale saprà portare avanti i suoi programmi, anche attraverso gli strumenti finanziari a disposizione, tra cui il Pnrr ”ha concluso Mattia.

